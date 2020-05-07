Нетрезвая 35-летняя минчанка управляла своим «Ниссаном», держа на коленях маленькую дочь (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

АВТОМАДОННА. Червенский район. В шестом часу вечера патруль ГАИ остановил подозрительный автомобиль. Женщина управляла своим «Ниссаном», держа на коленях маленькую дочь. Вскоре выяснилось, что этим беспечность 35-летней минчанки не ограничилась. Женщина была в изрядном подпитии. Медицинское освидетельствование показало почти два промилле.

Видео с места происшествия смотрите в «Тревожной кнопке»:





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