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Нетрезвая 35-летняя минчанка управляла своим «Ниссаном», держа на коленях маленькую дочь (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
АВТОМАДОННА. Червенский район. В шестом часу вечера патруль ГАИ остановил подозрительный автомобиль. Женщина управляла своим «Ниссаном», держа на коленях маленькую дочь. Вскоре выяснилось, что этим беспечность 35-летней минчанки не ограничилась. Женщина была в изрядном подпитии. Медицинское освидетельствование показало почти два промилле.
Видео с места происшествия смотрите в «Тревожной кнопке»:
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АВТОМАДОННА. Червенский район. В шестом часу вечера патруль ГАИ остановил подозрительный автомобиль. Женщина управляла своим «Ниссаном», держа на коленях...
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