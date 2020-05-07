В Беларуси задержан популярный видеоблогер. Он заявил о своих президентских амбициях

Источник материала: Ежедневник

фото: top.st

6 мая милиция задержала youtube-блогера, автора канала ”Страна для жизни" Сергея Тихановского, сообщает сайт правозащитного центра «Весна».

Задержание произошло на кольцевой дороге около Могилева. Позже родственникам Тихановского сообщили, что его привезли в Гомельский ИВС.

В то же время блогер Александр Кабанов сообщил об исчезновении своего коллеги Сергея Петрухина (канал "Народный репортер"). Известно, что он собирался ехать к Сергею Тихановскому. На стриме другого блогера Владимира Цыгановича (MozgON) прозвучало, что Петрухин был задержан ОМОНом в деревне Остров Пуховичского района.

Также выясняется местонахождение богера Владимира Неронского ("Слуцк для жизни"). В последние дни он вместе с Сергеем Тихановским ездил по стране на автодоме. В последний раз он выходил на связь после задержания своего коллеги, пишет «Весна» .

6 мая в Минске, Гродно и Могилеве прошли пикеты в поддержку Сергея Тихановского.

Между тем на канале «Страна для жизни» появилось видеообращение, в котором Тихановский заявляет о своих президентских амбициях. По словам блогера, участвовать в выборах его призывают подписчики (их около 150 тысяч).