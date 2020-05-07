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«Женские и мужские, склады и даже библиотеки». Как выглядели партизанские землянки в годы Великой Отечественной войны

07.05.2020 11:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Всего на территории Советской Беларуси находилось четыре укрепрайона. Помимо Минского, были еще Полоцкая, Слуцкая и Мозырская оборонительные линии. Однако, несмотря на весь масштаб сооружений, главная задача укрепрайонов – задержать врага на какое-то время, чтобы дать возможность основным силам мобилизоваться.

«Женские и мужские, склады и даже библиотеки». Как выглядели партизанские землянки в годы Великой Отечественной войны

Как был устроен быт белорусских партизан, показываем в программе «Центральный регион».

«Женские и мужские, склады и даже библиотеки». Как выглядели партизанские землянки в годы Великой Отечественной войны

Полноценные бои разворачивались немного дальше, в том числе и в партизанских лагерях. Рядом с комплексом «Минский укрепрайон» оборудован целый штаб таких лесных отрядов. Так что партизанский лагерь в Центре экологического туризма – еще одна обязательная остановка для тех, кто путешествует по Дзержинскому району.

«Женские и мужские, склады и даже библиотеки». Как выглядели партизанские землянки в годы Великой Отечественной войны

«Женские и мужские, склады и даже библиотеки». Как выглядели партизанские землянки в годы Великой Отечественной войны

Инесса Бульцис, экскурсовод Центра экологического туризма «Станьково»:
В годы войны на территории Минского укрепрайона действовало около 10 тысяч партизан. И неподалеку отсюда был настоящий партизанский лагерь. На данной территории располагалась партизанская бригада имени Рокоссовского. Они портили железнодорожные пути, пускали под откос эшелоны, разрывали узлы связи, бомбили склады. Партизанские лагеря состояли из землянок и различных навесов. Иногда жили в шалашах. Были землянки женские и мужские, склады и даже библиотеки. Не было никаких удобств – низкие дверные проемы, высокие ступеньки.

«Женские и мужские, склады и даже библиотеки». Как выглядели партизанские землянки в годы Великой Отечественной войны

«Женские и мужские, склады и даже библиотеки». Как выглядели партизанские землянки в годы Великой Отечественной войны

Дверь зачастую считалась роскошью. Дверной проем завешивался плащ-палаткой. По двум сторонам стояли нары, и на одну землянку была печка-буржуйка. Чтобы землянки оставались незаметными, печка топилась «по-черному». То есть весь дым, гарь выходили внутрь, так люди жили всю войну. Такая землянка была рассчитана примерно на 10-20 человек. Можно увидеть здесь муляжи немецких гранат. Справа – посуда, есть маслобойка, горелка, огромная мясорубка и даже жернова, чтобы муку молоть. Если был выход на деревню, то старались там намолоть, выпечь хлеб и сюда уже доставлять в готовом виде.

Люди в материале: Инесса Бульцис, Вероника Сайко

 
 
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Всего на территории Советской Беларуси находилось четыре укрепрайона. Помимо Минского, были еще Полоцкая, Слуцкая и Мозырская оборонительные линии. Однако,...
 
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