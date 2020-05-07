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«Женские и мужские, склады и даже библиотеки». Как выглядели партизанские землянки в годы Великой Отечественной войны
Источник материала: СТВ
Всего на территории Советской Беларуси находилось четыре укрепрайона. Помимо Минского, были еще Полоцкая, Слуцкая и Мозырская оборонительные линии. Однако, несмотря на весь масштаб сооружений, главная задача укрепрайонов – задержать врага на какое-то время, чтобы дать возможность основным силам мобилизоваться.
Как был устроен быт белорусских партизан, показываем в программе
Полноценные бои разворачивались немного дальше, в том числе и в партизанских лагерях. Рядом с комплексом «Минский укрепрайон» оборудован целый штаб таких лесных отрядов. Так что партизанский лагерь в Центре экологического туризма – еще одна обязательная остановка для тех, кто путешествует по Дзержинскому району.
Дверь зачастую считалась роскошью. Дверной проем завешивался плащ-палаткой. По двум сторонам стояли нары, и на одну землянку была печка-буржуйка. Чтобы землянки оставались незаметными, печка топилась «по-черному». То есть весь дым, гарь выходили внутрь, так люди жили всю войну. Такая землянка была рассчитана примерно на 10-20 человек. Можно увидеть здесь муляжи немецких гранат. Справа – посуда, есть маслобойка, горелка, огромная мясорубка и даже жернова, чтобы муку молоть. Если был выход на деревню, то старались там намолоть, выпечь хлеб и сюда уже доставлять в готовом виде.
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«Женские и мужские, склады и даже библиотеки». Как выглядели партизанские землянки в годы Великой Отечественной войны
Всего на территории Советской Беларуси находилось четыре укрепрайона. Помимо Минского, были еще Полоцкая, Слуцкая и Мозырская оборонительные линии. Однако,...
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