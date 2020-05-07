Чемпиона КХЛ в этом году не будет

Источник материала: Tut.by

В связи с досрочным прекращением чемпионата КХЛ сезона 2019/2020 Лигой принято решение не определять чемпиона и обладателя Кубка Гагарина, сообщается на ее сайте.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Напомним, второй этап чемпионата (плей-офф) был прерван после стадии ¼ финала конференций. После этого Лигой было принято решение о его досрочном завершении.

Вот что сообщается в релизе:

«В связи с невозможностью продолжения чемпионата определение чемпиона и призеров по итогам первого этапа, а также по какому-либо рейтингу не будет соответствовать спортивному принципу. Анализ сложившейся ситуации показал, что объективных и справедливых критериев, позволяющих определить чемпиона КХЛ сезона 2019/2020 и призеров чемпионата КХЛ, не существует.

В связи с этим Лигой принято решение утвердить итоговую таблицу чемпионата КХЛ 2019/2020 исходя из следующего: среди команд, вышедших в полуфиналы конференций, места с 1-го по 8-е не распределяются, указанным командам присваивается технически единое место 1−8 (без соответствующих правовых последствий для клубов КХЛ), при этом команды будут перечислены в алфавитном порядке:

«Ак Барс», г. Казань

«Барыс», г. Нур-Султан

«Динамо», г. Москва

«Йокерит», г. Хельсинки

«Салават Юлаев», г. Уфа

«Сибирь», Новосибирская область

СКА, г. Санкт-Петербург

ЦСКА, г. Москва

Места с 9-го по 24-е распределены по спортивному принципу среди остальных команд клубов КХЛ в соответствии с пунктами 7−8 статьи 24 Спортивного регламента КХЛ.

9. «Авангард», г. Омск

10. «Автомобилист», г. Екатеринбург

11. «Спартак», г. Москва

12. «Локомотив», г. Ярославль

13. «Металлург», г. Магнитогорск

14. «Витязь», Московская область

15. «Торпедо», Нижегородская область

16. «Нефтехимик», г. Нижнекамск

17. «Амур», г. Хабаровск

18. «Куньлунь Ред Стар», г. Пекин

19. ХК «Сочи», г. Сочи

20. «Северсталь», г. Череповец

21. «Трактор», г. Челябинск

22. «Адмирал», г. Владивосток

23. «Динамо», г. Рига

24. «Динамо», г. Минск