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Чемпиона КХЛ в этом году не будет
Источник материала: Tut.by
В связи с досрочным прекращением чемпионата КХЛ сезона 2019/2020 Лигой принято решение не определять чемпиона и обладателя Кубка Гагарина,
Напомним, второй этап чемпионата (плей-офф) был прерван после стадии ¼ финала конференций. После этого Лигой было принято решение о его досрочном завершении.
Вот что сообщается в релизе:
«В связи с невозможностью продолжения чемпионата определение чемпиона и призеров по итогам первого этапа, а также по какому-либо рейтингу не будет соответствовать спортивному принципу. Анализ сложившейся ситуации показал, что объективных и справедливых критериев, позволяющих определить чемпиона КХЛ сезона 2019/2020 и призеров чемпионата КХЛ, не существует.
В связи с этим Лигой принято решение утвердить итоговую таблицу чемпионата КХЛ 2019/2020 исходя из следующего: среди команд, вышедших в полуфиналы конференций, места с 1-го по 8-е не распределяются, указанным командам присваивается технически единое место 1−8 (без соответствующих правовых последствий для клубов КХЛ), при этом команды будут перечислены в алфавитном порядке:
«Ак Барс», г. Казань
Места с 9-го по 24-е распределены по спортивному принципу среди остальных команд клубов КХЛ в соответствии с пунктами 7−8 статьи 24 Спортивного регламента КХЛ.
9. «Авангард», г. Омск
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В связи с невозможностью продолжения чемпионата.
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