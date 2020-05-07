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Работники радио, телевидения и связи отмечают профессиональный праздник

07.05.2020 11:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Профессиональный праздник 7 мая отмечают работники радио, телевидения и связи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работники радио, телевидения и связи отмечают профессиональный праздник

Этому дню в календаре мы обязаны русскому физику Александру Попову. Именно 7 мая 1895 года он провел первый сеанс радиосвязи и показал миру радиоприемник. Сегодня возможности радио и телевидения практически безграничны. Из любой точки страны и мира белорусы могут получать оперативную информацию с мест событий, массовых мероприятий, значимых политических и экономических форумов благодаря возможности современного технического оснащения, просторным студиям и прямым включениям.

Работники радио, телевидения и связи отмечают профессиональный праздник

«Столичное телевидение» гордится молодым, творческим и амбициозным коллективом. Сегодня в нем работают около 300 журналистов, телеоператоров, видеоинженеров, режиссеров и других специалистов, которые готовят и выдают передачи в эфир. В 2020 году телеканал отметит 20-летие со дня основания. Мы с огромным удовольствием поздравляем всех наших коллег. 

Люди в материале: Александр Попов

 
 
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Новости Беларуси. Профессиональный праздник 7 мая отмечают работники радио, телевидения и связи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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