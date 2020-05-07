Любое знакомство со свойствами воды начинается с определения органолептических показателей, т.е. таких, для определения которых мы пользуемся нашими органами чувств (зрение, обоняние, вкус). Качество воды определяется также по наличию в ней химических включений. Существуют основные показатели качества питьевой воды. Их условно можно разделить на группы:

— Органолептические показатели (запах, привкус, цветность, мутность)

— Токсикологические показатели (алюминий, свинец, мышьяк, фенолы, пестициды)

— Показатели, влияющие на органолептические свойства воды (pH, жесткость общая, нефтепродукты, железо, марганец, нитраты, кальций, магний, окисляемость перманганатная, сульфиды)

— Химические вещества, образующиеся при обработке воды (хлор остаточный свободный, хлороформ, серебро)

— Микробиологические показатели (термотолерантные колиформы или E.coli, ОМЧ).

Опыт работы лаборатории по анализу качества воды показывает, что наиболее распространенным загрязнением воды (содержание компонентов превышающих нормативы) можно отнести железо, марганец, нитраты и др.

Какие же отрицательные свойства воде могут придавать те или иные компоненты в случае их содержания выше нормативов? Присутствие в воде железа не угрожает нашему здоровью. Однако повышенное содержание железа в воде (более 0,3 мг/л) придает воде неприятную красно-коричневую окраску, ухудшает ее вкус, вызывает развитие железобактерий, отложение осадка в трубах и их засорение. Если в такой воде постирать белье, на нем останутся ржавые пятна. Подобные же пятна появляются на посуде, раковинах и ваннах. При употреблении для питья воды с содержанием железа выше норматива человек рискует приобрести различные заболевания печени, аллергические реакции.

Повышенное содержание марганца в воде оказывает мутагенное действие на человека. При уровнях в системе водоснабжения, превышающих 0,1 мг/л, марганец приводит к появлению пятен на сантехническом оборудовании и белье, а также неприятного привкуса напитков. Присутствие марганца в питьевой воде может вызывать накопление отложений в системе распределения. Даже при концентрации 0,02 мг/л марганец часто образует пленку на трубах, которая отслаивается в виде черного осадка.

Иногда в питьевой воде встречается много солей соляной и серной кислот (хлориды и сульфаты). Они придают воде соленый и горько-соленый привкус. Употребление такой воды приводит к нарушению деятельности желудочно-кишечного тракта. Вода, в 1 л которой хлоридов больше 350 мг, а сульфатов больше 500 мг, считается неблагоприятной для здоровья.

Содержание в воде катионов кальция и магния сообщает воде так называемую жесткость. Оптимальный физиологический уровень жесткости составляет 3,0-3,5 мг-экв/л. Сильно насыщенная солями вода причиняет массу неудобств: в ней труднее развариваются овощи и мясо, при стирке увеличивается расход мыла, накипь портит чайники и котлы. Жесткость выше 4,5 мг-экв/л приводит к интенсивному накоплению осадка в системе водоснабжения и на сантехнике, мешает работе бытовых приборов. Согласно инструкции по эксплуатации бытовой техники жесткость воды не должна превышать 1,5-2,0 мг-экв/л. Постоянное употребление внутрь воды с повышенной жесткостью приводит к накоплению солей в организме и, в конечном итоге, к заболеваниям суставов (артриты, полиартриты), к образованию камней в почках, желчном и мочевом пузырях.

Лабораторные исследования воды можно провести в лабораторном отделе Смолевичского РЦГиЭ по адресу: г.Смолевичи, ул.Южная,30, т.36-843, 36-744.

Н.АРТЮШКО, врач-лаборант ГУ «Смолевичский РЦГиЭ».