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Известны итоги районного этапа конкурса «Золотое перо «Белой Руси»-2020″

07.05.2020 11:04 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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Завершен районный этап республиканского конкурса работ творческой молодежи «Золотое перо «Белой Руси»-2020»! В текущем году для участия в нем нужно было вдохновиться самобытными белорусскими легендами, преданиями и мифами о нашей стране, ее реках, озерах, замках, происхождении городов, мистических и аномальных местах, изучить сказания о необъяснимом и загадочном, творчески поразмыслить над этим и в итоге – подготовить творческую работу в жанре эссе на тему «Мифы и легенды Беларуси».

Представители Каменетчины замечательно справились с этой задачей и представили на суд жюри действительно достойные, оригинальные и интересные работы. Выбрать среди них лучшие было непросто, однако конкурс не может обойтись без победителей. Итак…

Известны итоги районного этапа конкурса «Золотое перо «Белой Руси»-2020″В НОМИНАЦИИ «УЧАЩИЙСЯ» (ученики школ, молодые люди, получающие средне-специальное/профессиональное образование) 1 места удостоена 11-классница Пограничной СШ Валерия Иванюк (эссе «Ангелы здесь больше не живут»).

За активное участие отмечены: Дмитрий Самоховец (6 класс Беловежской СШ, эссе «Озеро-сердце»), Мария Борзова (10 класс СШ №2 Каменца, «Выратаванне Ражкоўкі»), Анна Мурин (9 класс СШ №2 Каменца, «И нарече имя ему Каменец…»), Оксана Кечко (11 класс Высоковской СШ, «Станицы воспоминаний. Из истории малой родины…») и Екатерина Лукашевич (1-курсница Высоковского ГСПТК, «Мае Паніквы»).

Известны итоги районного этапа конкурса «Золотое перо «Белой Руси»-2020″В НОМИНАЦИИ «ЛЮБИТЕЛЬ» (работающая молодежь, чья деятельность не имеет отношения к СМИ) отмечена за активное участие Юлия Атрощенко, учитель белорусского языка и литературы Новицковичской СШ (эссе «Легенда пра Дзікае паляванне на Зямлі беларускай»).

Победитель и участники районного этапа будут награждены грамотами и памятными подарками от районной организации РОО «Белая Русь» на торжественных линейках, посвященных последнему звонку. Впереди у них – областной этап конкурса, итоги которого подведут 11 мая. Пожелаем удачи нашим талантливым землякам!

Известны итоги районного этапа конкурса «Золотое перо «Белой Руси»-2020″

Author: Редактор сайта

Известны итоги районного этапа конкурса «Золотое перо «Белой Руси»-2020″

Редактор сайта

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Завершен районный этап республиканского конкурса работ творческой молодежи «Золотое перо «Белой Руси»-2020»! В текущем году Сообщение Известны итоги районного...
 
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