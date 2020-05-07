Опрос Прессбол: Валентин Белькевич — лучший футболист в истории Беларуси

В опросе приняли участие более 10 тысяч человек. Долгое время оба финалиста шли вровень, и лишь ближе к концу голосования Валентин Белькевич вырвался вперед.





Белькевичу отдали голоса 52,9% опрошенных, Алейникову — 47,1%.





В борьбе за 3-е место Александр Глеб обошел Александра Прокопенко. За Глеба проголосовали 57,1% пользователей pressball.by, за Прокопенко — 42,9%.





В полуфиналах Алейников убедительно обошел Прокопенко, а Белькевич — Глеба.





При этом топ-5 самой редакции "Прессбола" выглядит так: 1. Сергей Алейников. 2. Александр Глеб. 3. Валентин Белькевич. 4. Сергей Гоцманов. 5. Александр Прокопенко.







