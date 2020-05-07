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Опрос Прессбол: Валентин Белькевич — лучший футболист в истории Беларуси

07.05.2020 11:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Валентин Белькевич обошел Сергея Алейникова в финале голосования за звание лучшего белорусского футболиста в истории.

Опрос Прессбол: Валентин Белькевич — лучший футболист в истории Беларуси
В опросе приняли участие более 10 тысяч человек. Долгое время оба финалиста шли вровень, и лишь ближе к концу голосования Валентин Белькевич вырвался вперед.

Белькевичу отдали голоса 52,9% опрошенных, Алейникову — 47,1%.

В борьбе за 3-е место Александр Глеб обошел Александра Прокопенко. За Глеба проголосовали 57,1% пользователей pressball.by, за Прокопенко — 42,9%.

В полуфиналах Алейников убедительно обошел Прокопенко, а Белькевич — Глеба.

При этом топ-5 самой редакции "Прессбола" выглядит так: 1. Сергей Алейников. 2. Александр Глеб. 3. Валентин Белькевич. 4. Сергей Гоцманов. 5. Александр Прокопенко.
 
 
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Валентин Белькевич обошел Сергея Алейникова в финале голосования за звание лучшего белорусского футболиста в истории.
 
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