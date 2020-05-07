Время над памятью не властно ! Активисты БРСМ присоединились к эстафете памяти, посвященной Великой Победе

В рамках эстафеты памяти «Беларусь помнит. Помним каждого» активисты первичных организаций ОО «БРСМ» возложили цветы и венки, зажгли лампады на местах воинских захоронений солдат, офицеров, погибших в годы Великой Отечественной войны.
И. о. І секретаря Ивьевского РК ОО «БРСМ» Арина Бородынкина:
«Время отдаляет нас от победного мая 1945 года, но оно бессильно перед благодарной народной памятью о беспримерном подвиге героев Великой Отечественной войны, сокрушивших самого страшного врага в истории человечества.
Дорогой ценой была достигнута эта победа: миллионы погибших воинов и мирных граждан, разрушенные города и села, голод и холод, разоренная и выжженная земля. Напряжением всех сил, колоссальной волей, самоотверженным трудом и ратным мужеством наш народ отстоял свое право на жизнь и свободу.
9 мая навсегда останется нашим священным праздником. В каждом доме, в каждой семье мы вспоминаем своих близких - тех, кто погиб, и тех, кто выжил в жестоких боях, тех, кто ковал победу в тылу и создавал надежное оружие для наших бойцов.
Вечная слава и низкий поклон победителям!
Память о вас мы сохраним в своих сердцах, передавая ее от поколения к поколению.
Мы всегда будем противостоять идеологии фашизма, узнавая его под любым современным обличием. Мы всегда будем беречь нашу любимую Родину и работать ради ее процветания.
Крепкого здоровья и счастья нашим дорогим ветеранам!
Мира, добра и успехов всем вам, дорогие друзья!».
И. МИХАЙЛОВА.