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«Личные вещи людей, которые не вернулись с войны». Что ещё можно посмотреть на онлайн-выставке в Нацбиблиотеке
Источник материала: СТВ
Выдача книг читателям в Национальной библиотеке – лишь небольшая часть работы, особое внимание тематическим выставкам. Сегодня это проект «Великая Победа». Что можно посмотреть на онлайн-выставке в Нацбиблиотеке, узнали в программе
Оксана Семашко, корреспондент:
Теперь в Национальной библиотеки с предметами быта и повседневности героев тех лет можно познакомиться виртуально.
Книги, рукописи, фото, работы художников военных лет – все это для нас стало еще ближе. Экспозиция будет работать до конца года.
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«Личные вещи людей, которые не вернулись с войны». Что ещё можно посмотреть на онлайн-выставке в Нацбиблиотеке
Выдача книг читателям в Национальной библиотеке – лишь небольшая часть работы, особое внимание тематическим выставкам. Сегодня это проект «Великая Победа». Что...
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