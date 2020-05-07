Холифилд вслед за Тайсоном возвращается на ринг

Источник материала: Tut.by

Абсолютный чемпион мира по боксу Эвандер Холифилд заявил о намерении вернуться на ринг. Об этом 57-летний боксер заявил порталу TMZ, передает РБК.



Фото: John Kloepper, wikimedia

В конце апреля 53-летний Майк Тайсон сообщил, что планирует провести несколько выставочных боев, средства от которых пойдут на благотворительность. Холифилд и Тайсон встречались дважды и оба раза побеждал Холифилд.

«Чемпион вернулся! Я хотел бы объявить, что возвращаюсь на ринг. Буду бороться за великое дело в выставочных боях», — сказал Холифилд. О том, встретятся ли вновь Холифилд и Тайсон не сообщается.

Холифилд является единственным в истории супертяжеловесом, на счету которого есть чемпионские пояса всех престижных версий — Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской федерации (WBF).

Всего за карьеру Холифилд провел 57 боев, одержав 44 победы и потерпев 10 поражений. Еще два поединка завершились вничью, а один признали несостоявшимся.

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