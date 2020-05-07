Сергей Румас почтил память героев войны

Источник материала: ОНТ

Приближается святая для каждого белоруса дата. В преддверии 9-го мая по всей стране проходят траурные митинги. Сегодня с самого утра премьер-министр Беларуси почтил память погибших в годы войны.

В 75-ую годовщину Победы Сергей Румас возложил цветы к обелиску в микрорайоне Уручье. Памятник погибшим военнопленным и гражданским в столице каждый год становится местом скорби. Здесь похоронены 30 тысяч человек.

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