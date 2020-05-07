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Картофель оказался полезнее, чем думали

07.05.2020 11:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Этот корнеплод содержит, помимо крахмала, высококачественный растительный белок, позволяющий поддерживать работу мышц. Статья исследователей из Университета Мак-Мастер (Канада) опубликована в журнале Nutrients, пишет «Здоровье Mail.ru».


Фото: pixabay.com

Ученые провели эксперимент с участием 24 молодых здоровых женщин в возрасте от 18 до 24 лет. Все они нормально питались, получая с пищей рекомендованную дозу белка — 0,8 грамма на килограмм веса в день. Участниц случайным образом разделили на две группы. В течение двух недель половина девушек получала дополнительно дважды в день по 25 граммов изолята картофельного белка в виде пудинга, а остальные получали пудинг без белка (плацебо).

По истечении двух недель оказалось, что у участниц из группы, получавшей дополнительный картофельный белок, мышечная ткань начала усиленно синтезировать миофибриллярные белки, отвечающие за нормальную функцию скелетных мышц. В группе плацебо такого эффекта не наблюдалось.

Как отмечают исследователи, принято считать, что растительные белки — менее качественные, чем животные. Однако полученные результаты демонстрируют, что белок, выделенный из растений, в данном случае из картофеля, способен поддерживать работу мышц не хуже животного белка.

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Этот корнеплод содержит, помимо крахмала, высококачественный растительный белок, позволяющий поддерживать работу мышц.
 
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