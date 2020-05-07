Ревнивый мужчина заставил возлюбленную набить татуировку со своим именем

Источник материала: ОНТ

Ревнивый британец заставил возлюбленную набить татуировку с его именем на запястье. Историю рассказывает WalesOnline.

Мартин Митчелл, согласно судебному делу, с июня 2018 года всячески контролировал свою девушку. Когда женщина обсуждала со своим бывшим партнером их общего ребенка, ревнивец не совладал с эмоциями и начал запугивать спутницу. После Митчелл сильно разозлился, когда его партнерша беседовала с коллегой по работе.

Мартин запретил женщине без его ведома контактировать с бывшим партнером. Также мужчина начал следить за переписками возлюбленной в соцсетях. Помимо этого, ревнивый британец указывал девушке, какую одежду ей носить, а также запретил надевать все вещи, что были куплены до знакомства с ним. Также женщину принуждали красить губы красной помадой, хотя она этого не хотела.

В сентябре 2018 года во время отпуска в Митчелл повздорил с официантом в одном из заведений после того, как тот подмигнул его возлюбленной. Мартин посчитал, что девушка улыбалась официанту и тем самым спровоцировала флирт.

Сразу после ресторана ревнивец отвел девушку в тату-салон. На запястье женщины появилось имя Митчелла. «Теперь все будут знать, что ты моя», – заключил он.

В августе 2019 года Мартин ударил спутницу после того, как она побывала на автостоянке. Он полагал, что женщина встречалась с каким-то мужчиной. Сама девушка позже утверждала на суде, что провела на автостоянке не больше 30 секунд.

Однажды сосед пары заметил, как Митчелл толкает свою сожительницу. Была вызвана полиция, против агрессора возбудили дело.

На суде девушка Митчелла пожаловалась, что ей тяжело вернуться к обычной жизни. Мартин ее так ограничивал, что личность женщины была будто «похищена и растоптана».

49-летний ревнивец был приговорен к 16 месяцам тюрьмы и 150 часам неоплачиваемых работ. Также Митчеллу запретили приближаться к потерпевшей в течение трех лет.

Фото: Facebook

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