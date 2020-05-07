Нацбанк: золотовалютные резервы Беларуси в апреле выросли

Источник материала: ОНТ

Золотовалютные резервы Беларуси в апреле выросли. Таковы данные Национального банка.

Международные резервные активы страны на 1 мая, по предварительным данным, составили более 7 миллионов 800 тысяч долларов в эквиваленте. Основным фактором роста стала покупка иностранной валюты Нацбанком. Увеличению также способствовали рост стоимости монетарного золота и поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от продажи Министерством финансов на внутреннем рынке облигаций, номинированных в иностранной валюте.

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