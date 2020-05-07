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Нацбанк: золотовалютные резервы Беларуси в апреле выросли

07.05.2020 11:50 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Нацбанк: золотовалютные резервы Беларуси в апреле выросли

Золотовалютные резервы Беларуси в апреле выросли. Таковы данные Национального банка.  

Международные резервные активы страны на 1 мая, по предварительным данным, составили более 7 миллионов 800 тысяч долларов в эквиваленте. Основным фактором роста стала покупка иностранной валюты Нацбанком. Увеличению также способствовали рост стоимости монетарного золота и поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от продажи Министерством финансов на внутреннем рынке облигаций, номинированных в иностранной валюте.

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Теги: Курсы валют
 
 
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Золотовалютные резервы Беларуси в апреле выросли. Таковы данные Национального банка.   Международные резервные активы страны на 1 мая, по предварительным данным,...
 
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