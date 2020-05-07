Бэнкси создал картину с медсестрой-супергероиней

Источник материала: ОНТ

В одной из больниц Великобритании появилась картина с изображением медсестры-супергероя в руках маленького мальчика. Это новое произведение известного на весь мир Бэнкси.

На картине – ребенок, который выбросил любимые фигурки Человека-паука и Бэтмена. И поднял героя в белом халате. Маска, накидка и красная эмблема креста на груди медсестры. Так самый известный уличный художник сказал спасибо медикам. Бэнкси оставил и записку с благодарностью за труд. В больнице картина останется до осени, потом ее продадут на аукционе, а деньги перечислят службе здравоохранения.

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