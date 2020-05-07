|
В Минске почтили память Героя Советского Союза Наджафгулу Рафиева
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Память Героя Советского Союза Наджафгулу Рафиева почтили в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Его именем названа одна из улиц Минска, где и установлена мемориальная доска. Знаменитый азербайджанец особо отличился в боях за освобождение Беларуси. Командир танкового взвода умело организовал действия своей части во время операции «Багратион».
Латиф Гандилов, Чрезвычайный и Полномочный посол Азербайджана в Беларуси:
Напомню, в СНГ 2020-й объявлен годом 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В странах Содружества проводится огромная работа по сохранению памяти о тех, кто в суровые годы лихолетья отстоял свободу и независимость нашей большой Родины.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Память Героя Советского Союза Наджафгулу Рафиева почтили в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его именем названа одна из улиц...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)