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Певица хотела всех поблагодарить, но никто этого не заметил. Люди не могут оторвать взгляд от её фотографии

07.05.2020 12:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Великобритании. Певица Адель поблагодарила всех за поздравления с днём рождения и поделилась новой фотографией. Поклонники исполнительницы не сразу поняли, кто на снимке. 

5 мая обладательница «Оскара» отпраздновала 32-летие. Фанаты засыпали певицу поздравлениями и сказали, что очень по ней скучают. Адель редко появляется на публике, а предыдущий снимок в Instagram был опубликован 23 декабря 2019 года. 

Певица хотела всех поблагодарить, но никто этого не заметил. Люди не могут оторвать взгляд от её фотографии
Фото: instagram.com/adele_queen_of_sound   

Исполнительница захотела отблагодарить фанатов за тёплые слова и поделилась новой фотографией. Публикация британской звезды набрала более 8,5 миллионов отметок «нравится» и почти 200 тысяч комментариев.   

«Спасибо за потрясающий день рождения! Я надеюсь, что в это сумасшедшее время с вами всё хорошо», – написала Адель.   

Певица хотела всех поблагодарить, но никто этого не заметил. Люди не могут оторвать взгляд от её фотографии
Фото: instagram.com/adele 

То, что увидели подписчики, поразило их. Певица изменилась настолько сильно, что все поняли – без серьёзной работы над собой такого результата не добиться. Кто-то не поверил своим глазам и предположил, что это может быть шуткой. Кто-то заверил, что исполнительница всегда выглядит потрясающе.    

Певица хотела всех поблагодарить, но никто этого не заметил. Люди не могут оторвать взгляд от её фотографии
Фото: instagram.com/adele_queen_of_sound 

Напоследок стоит упомянуть, что не забыли фанаты и о своих обычных просьбах. Поклонники спросили, могут ли они надеяться услышать новые песни Адель. Однако это осталось тайной.   

Кстати, недавно впервые за долгое время появились новые фотографии Андрея Губина. Как выглядит певец сейчас – смотрите здесь.   

Люди в материале: Адель, Adele

 
 
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Новости Великобритании. Певица Адель поблагодарила всех за поздравления с днём рождения и поделилась новой фотографией. Поклонники исполнительницы не сразу...
 
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