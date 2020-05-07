Ветеран войны из Кобринского района Николай Гилетич, придя с фронта, тоже спасал жизни людей

Источник материала: Кобринский вестник

Деревня Суховчицы Кобринского района известна с XVI века. У небольшого села богатая история. Здесь жили предки Николая Антоновича ГИЛЕТИЧА. В Суховчицы и он вернулся с фронта, здесь начиналась его длинная, непростая и в то же время счастливая жизнь…



ФОТО АЛЕНЫ БАКУН

САМЫЙ главный день для ветерана — 9 Мая, когда по сложившейся семейной традиции собираются вместе сыновья с детьми и внуками. Старший сын Анатолий живет под Москвой, генерал-майор внутренней службы в отставке, занимал высокий пост в МЧС России. Младший Виктор — в Бресте, работает на одном из предприятий. Сейчас 94-летний Николай Антонович живет у него.

— Горжусь сыновьями, трудностей жизненных не боятся, — говорит фронтовик.

Гилетичи — из крестьян. В Первую мировую, спасаясь, отцовская семья вынуждена была бежать. Вернулись домой в Суховчицы — ни кола ни двора, все пришлось начинать сначала. Справились. Отец женился, четверых детей вырастил.

— Я за мешок муки коров пас, — вспоминает Николай Антонович. — В школу ходил, окончил четыре класса.

Первый день войны ветеран помнит хорошо:

— Лето, жара. Ночью небо со стороны Бреста было в молниях, гром, грохот. Многие подумали: гроза. Но это и правда была гроза, да не та. Война. Утром все об этом узнали, а вечером гитлеровцы были уже в нашей деревне.

Во время оккупации Гилетичи помогали партизанам: мать стирала, готовила еду, а сын тайком относил в лес. К счастью, полицаи об этом не узнали, иначе понятно, что было бы.

В 1944-м, после освобождения Беларуси, 18-летнего Николая призвали в ряды Красной Армии. Месяц учебы под Борисовом — и в составе 2-й саперной бригады его отправили на Прибалтийский фронт. Саперы при наступлении шли впереди пехоты, расчищали дорогу танкам, готовили понтонные переправы. Работали в основном по ночам. Сколько их было, таких ночей, на пределе человеческих возможностей? Не счесть…

— Подступы к городам были перекрыты сотнями противотанковых и противопехотных мин. Мы пробирались через колючую проволоку, которая была везде. Бывало, немецкие мины висели на «колючке». Нужно быть смелым, чтобы ее обезвредить. Одно неосторожное движение — и ты мертв. Много саперов в войну погибло. Наверное, я родился в рубашке. Правда, был контужен от взрыва мины, на которой подорвался мой товарищ. Но было это уже после войны.

Вспоминает ветеран и Кенигсберг:

— В апреле 1945-го город был в руинах. Страшная картина! Она застыла в памяти навсегда.

Победу Николай Гилетич встретил в местечке Гросс-Фридрихсберг, бывшей усадьбе гауляйтера Восточной Пруссии Эриха Коха. Потом это был поселок Совхозное, сейчас у него новое название — Майский.

После Победы война для рядового Гилетича не закончилась. Продолжал обезвреживать мины, которыми гитлеровцы напичкали землю. Довелось участвовать в разминировании объектов в Восточной Пруссии, под Ленинградом. За время службы обезвредил около тысячи мин.

В родных краях солдат оказался только в 1951 году. За проявленное мужество награжден медалью «За Победу над Германией».

— Вернулся, отдохнул немного, потом женился. Моя Анна Иосифовна тоже была сельской девушкой, приучена к труду. А дом мы построили в Кобрине, где и стали жить.

Николай Антонович освоил ремесло обувщика, работал он и на льнозаводе, но большую часть жизни (34 года) отдал службе в МЧС.

— К риску мне было не привыкать. В МЧС пришли работать пожарными немало фронтовиков, было о чем поговорить, было на кого положиться, — говорит ветеран.