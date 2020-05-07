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США пытаются продлить оружейное эмбарго против Ирана. Но Россия и Китай вряд ли позволят

07.05.2020 12:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вашингтон продолжает предпринимать усилия по продлению эмбарго на поставки оружия в Иран. Запрет был введен Советом Безопасности ООН и не позволяет членам Организации продавать некоторые ключевые вооружения Исламской республике. Эмбарго истекает в октябре нынешнего года, но США это не устраивает, пишет Military Watch.


Среди самолетов, которые может купить Иран в случае снятия эмбарго, называют даже экспортную версию Су-57. Фото: express.co.uk

Издание предполагает, что европейские члены Совбеза ООН скорее поддержат усилия США — намерения Ирана разрабатывать атомное и ракетное оружие никому не нравятся. Однако эмбарго на поставки обычных вооружений к ядерной программе Тегерана никакого отношения не имеет. Потому Россия и Китай решительно выступают против попыток Вашингтона навязать ООН продление запретов.

За последние годы иранская армия получила не самые новые вооружения именно от Москвы и Пекина — такие, как крылатые ракеты С-802 и ЗРК С-300. Важную помощь Исламской республике оказала КНДР, без которой, как считается, не были бы выполнимы иранские программы по созданию самых современных баллистических ракет и модернизации советских МиГ-29. Однако есть ряд областей, в который Пхеньян помочь не может — в первую очередь это поставки новейших истребителей и основных боевых танков.

Ожидается, что в связи со снятием эмбарго Тегеран немедленно разместит в России и/или Китае заказы на новые самолеты, возможно даже нескольких классов. Однако это неизбежно изменит баланс сил на Ближнем Востоке, причем не в пользу союзников США — поэтому Вашингтон будет всеми силами стараться не допустить октябрьского снятия запретов.

 
 
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Запрет на продажу оружия в Исламскую республику истекает в октябре. Но все еще может измениться.
 
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