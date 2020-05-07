"Покинуть страну до полуночи". Журналиста Первого канала выслали из Беларуси

TUT.BY . Сейчас Кручинин уже находится на территории России. Об этом он рассказал





— Меня выслали, сейчас уже нахожусь на территории России. Такое решение приняла Комиссия МИД, и мне как гражданину России было предписано покинуть Беларусь до полуночи 6 мая. Никаких официальных писем и постановлений на этот счет я на руки не получил, но мне их и не планировали вручать, насколько я понял, — рассказал Кручинин.





Журналист уточнил, что пометок в паспорт о запрете на въезд в Беларусь ему не делали и въехать в нашу страну он может в любой момент.





— Это не выдворение и не запрет на возврат, права въехать в Беларусь меня никто не лишал, — говорит Кручинин.





Помимо журналиста аккредитации лишили и оператора Первого канала, работавшего с Кручининым. Он гражданин Беларуси.





Напомним, 6 мая МИД Беларуси лишил аккредитации корреспондента российского Первого канала Алексея Кручинина. Его аккредитационная карточка аннулирована со вчерашнего дня. То есть он не может работать в Беларуси журналистом.





Причину лишения аккредитации в МИД не называют. Но, возможно, это связано с рядом репортажей, выпущенных Кручининым за последние месяцы, в которых он рассказывает о ситуации с распространением COVID-19 в Беларуси.





В нем Кручинин рассказал о резко выросшем количестве смертей в Столбцах. Последний вышел 6 мая утром.



