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"Покинуть страну до полуночи". Журналиста Первого канала выслали из Беларуси

07.05.2020 12:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лишенного накануне аккредитации на работу в Беларуси журналиста Первого канала Алексея Кручинина тут же выслали из страны. Чего так испугались белорусские власти?

"Покинуть страну до полуночи". Журналиста Первого канала выслали из Беларуси
Сейчас Кручинин уже находится на территории России. Об этом он рассказал TUT.BY.

— Меня выслали, сейчас уже нахожусь на территории России. Такое решение приняла Комиссия МИД, и мне как гражданину России было предписано покинуть Беларусь до полуночи 6 мая. Никаких официальных писем и постановлений на этот счет я на руки не получил, но мне их и не планировали вручать, насколько я понял, — рассказал Кручинин.

Журналист уточнил, что пометок в паспорт о запрете на въезд в Беларусь ему не делали и въехать в нашу страну он может в любой момент.

— Это не выдворение и не запрет на возврат, права въехать в Беларусь меня никто не лишал, — говорит Кручинин.

Помимо журналиста аккредитации лишили и оператора Первого канала, работавшего с Кручининым. Он гражданин Беларуси.

Напомним, 6 мая МИД Беларуси лишил аккредитации корреспондента российского Первого канала Алексея Кручинина. Его аккредитационная карточка аннулирована со вчерашнего дня. То есть он не может работать в Беларуси журналистом.

Причину лишения аккредитации в МИД не называют. Но, возможно, это связано с рядом репортажей, выпущенных Кручининым за последние месяцы, в которых он рассказывает о ситуации с распространением COVID-19 в Беларуси. 
 
 
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Лишенного накануне аккредитации на работу в Беларуси журналиста Первого канала Алексея Кручинина тут же выслали из страны. Чего так испугались белорусские...
 
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