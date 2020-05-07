В Пинске задержали вора-домушника: он искал незапертые двери

Источник материала: Пинский Вестник

В течение двух суток в оперативно-дежурную службу Пинского ГОВД поступило несколько заявлений от местных жителей о пропаже имущества из квартир.

Правоохранители установили приметы мужчины и задержали его по горячим следам. Им оказался ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления 41-летний житель Мяделя.

Мужчина ходил по этажам многоквартирных домов и искал незапертые квартиры. Как пояснил фигурант, кражи он совершал для материального обогащения.

Следователями дана правовая оценка его действиям.





УВД Брестского облисполкома