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В Пинске задержали вора-домушника: он искал незапертые двери
07.05.2020 — Разное | Пинский Вестник
Источник материала: Пинский Вестник>
В течение двух суток в оперативно-дежурную службу Пинского ГОВД поступило несколько заявлений от местных жителей о пропаже имущества из квартир.
Правоохранители установили приметы мужчины и задержали его по горячим следам. Им оказался ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления 41-летний житель Мяделя.
Мужчина ходил по этажам многоквартирных домов и искал незапертые квартиры. Как пояснил фигурант, кражи он совершал для материального обогащения.
Следователями дана правовая оценка его действиям.
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В течение двух суток в оперативно-дежурную службу Пинского ГОВД поступило несколько заявлений от местных жителей о пропаже имущества из квартир. ...
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