Как работает Ивьевская библиотека в сложившиеся эпидемиологической ситуации

Уважаемые читатели!
В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в ГУК «Ивьевская районная библиотека» приостановлено обслуживание читателей в читальных залах и проведение массовых мероприятий. В данных условиях мы напоминаем, что вы, уважаемые читатели, можете активно использовать информацию официального сайта Ивьевской районной библиотеки (
Поиск необходимой вам литературы (книг, статей и т.д.) можно осуществить с помощью электронного каталога ГУК «Ивьевская районная библиотека» (
по телефону (2 19 31 – абонемент для взрослых, 6 90 68 – абонемент для детей);
по электронной почте (е-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. – абонемент для взрослых, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. – абонемент для детей);
через онлайн-справку (
Приглашаем пользователей, интересующихся историей нашего края, ознакомиться с ресурсами краеведческих баз данных ГУК «Ивьевская районная библиотека»:
Полнотекстовая база данных «Знакамітыя землякі» содержит сведения о писателях, поэтах, художниках, артистах, ученых, священниках и других известных личностях, судьбы которых связаны с нашей малой родиной: они родились или долгое время жили на Ивьевщине.
На страницах ресурса содержится биографическая, фактографическая и библиографическая информация, касающаяся известных земляков, много интересных фактов: достижения известных людей, истории из жизни и т.д. Материалы дополнены фотографиями, электронными документами (электронные копии статей из газет и журналов) и видеозаписями (при их наличии).
Доступ к контенту по ссылке:
При подготовке комбинированной базы данных «Помнікі гісторыі і культуры Іўеўскай зямлі» использованы как фактографические, так и полнотекстовые материалы, документы из фондов ГУК «Ивьевская районная библиотека», из личных архивов местных краеведов, некоторые фотографии и публикации из свободных источников сети Интернет.
Доступ к контенту по ссылке:
Предлагаем вашему вниманию:
В преддверии празднования 75-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне все желающие могут принять участие в библиотечном интернет-проекте «В сердцах и книгах – память о войне»
Подробнее о проекте:
Виртуальные выставки и буктрейлеры:
Издательские работы:
Новые поступления:
Ссылки на страницы (группы) ГУК «Ивьевская районная библиотека» в социальных сетях:
Группа «Краіна маленства» (Ивьевская детская библиотека-филиал):
Группа «Вместе с библиотекой»:
Ивьевская районная библиотека (Vk):
Ивьевская районная библиотека (Youtube):
Справки по телефонам:
Отдел обслуживания и информации: 8 (01595)2 19 31
Ивьевская детская библиотека-филиал: 8 (01595) 6-90-68