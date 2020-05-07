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Как работает Ивьевская библиотека в сложившиеся эпидемиологической ситуации

07.05.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Уважаемые читатели!

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в ГУК «Ивьевская районная библиотека» приостановлено обслуживание читателей в читальных залах и проведение массовых мероприятий. В данных условиях мы напоминаем, что вы, уважаемые читатели, можете активно использовать информацию официального сайта Ивьевской районной библиотеки (http://ivie-lib.by/), а также обращаться к некоторым информационным ресурсам библиотеки через удаленный доступ.   

Поиск необходимой вам литературы (книг, статей и т.д.) можно осуществить с помощью электронного каталога ГУК «Ивьевская районная библиотека» (http://server:8080/alis/StartEK/index.php). Выбранные издания можно забронировать (заказать и получить в библиотеке в заранее оговоренное время) или заказать доставку литературы на дом:

по телефону (2 19 31 – абонемент для взрослых, 6 90 68 – абонемент для детей);

по электронной почте (е-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. – абонемент для взрослых, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. – абонемент для детей);

через онлайн-справку (http://ivie-lib.by/pages/onlain-spravka.html).

Приглашаем пользователей, интересующихся историей нашего края, ознакомиться с ресурсами краеведческих баз данных ГУК «Ивьевская районная библиотека»:                                    

Полнотекстовая база данных «Знакамітыя землякі» содержит сведения о писателях, поэтах, художниках, артистах, ученых, священниках и других известных личностях, судьбы которых связаны с нашей малой родиной: они родились или долгое время жили на Ивьевщине.
На страницах ресурса содержится биографическая, фактографическая и библиографическая информация, касающаяся известных земляков, много интересных фактов: достижения известных людей, истории из жизни и т.д. Материалы дополнены фотографиями, электронными документами (электронные копии статей из газет и журналов) и видеозаписями (при их наличии).

Доступ к контенту по ссылке: http://ivie-lib.by/pages/gonar-eshchyny.html.

При подготовке комбинированной базы данных «Помнікі гісторыі і культуры Іўеўскай зямлі» использованы как фактографические, так и полнотекстовые материалы, документы из фондов ГУК «Ивьевская районная библиотека», из личных архивов местных краеведов, некоторые фотографии и публикации из свободных источников сети Интернет.

Доступ к контенту по ссылке: http://ivie-lib.by/pages/pomnk-gstory--kultury-eshchyny.html

Предлагаем вашему вниманию:

В преддверии празднования 75-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне все желающие могут принять участие в библиотечном интернет-проекте «В сердцах и книгах – память о войне», который продлится до 9 мая 2020 года.

Подробнее о проекте: http://ivie-lib.by/pages/internet-proekt-v-serdcah-i-knigah--pamyat-o-vo.html

Виртуальные выставки и буктрейлеры: http://ivie-lib.by/pages/virtualnye-vystavki.html

Издательские работы: http://ivie-lib.by/pages/izdatelskie-raboty.html

Новые поступления: http://ivie-lib.by/pages/novye-postupleniya.html

Ссылки на страницы (группы) ГУК «Ивьевская районная библиотека» в социальных сетях:

Группа «Краіна маленства» (Ивьевская детская библиотека-филиал): https://www.facebook.com/groups/257776978491169/

Группа «Вместе с библиотекой»: https://ok.ru/group/54771828588546

Ивьевская районная библиотека (Vk): https://vk.com/ivie_lib

Ивьевская районная библиотека (Youtube): https://www.youtube.com/channel/UCLUIzLyhR-Tnmlkp-3CdeJw/playlists?view_as=subscriber

Справки по телефонам:

Отдел обслуживания и информации: 8 (01595)2 19 31

Ивьевская детская библиотека-филиал: 8 (01595) 6-90-68

 
 
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