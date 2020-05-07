Праздничный фейерверк на День Победы покажут в 8 точках Минска

Источник материала: ОНТ

Праздничный фейерверк на День Победы покажут под специальное музыкальное сопровождение в 8 точках Минска. Об этом сообщает пресс-служба Минского горисполкома.

Огненное шоу будет показано в районе площади Победы, площадки у Чижовка-арены, стелы «Минск – город-герой», Ботанического сада, гостиницы «Беларусь», столичных парков имени Михаила Павлова, Уго Чавеса, а также набережной водохранилища Дрозды рядом с деревней Зацень.

Минчане, которые будут наблюдать праздничные залпы прямо из окон собственных квартир, для полного эффекта присутствия могут включить одну из четырех радиостанций, на которых будут транслировать сопровождающие фейерверк композиции. Это «Радио Минск», «Пилот FM», «Минская волна» и «Душевное радио».

Фейерверки запланированы на 23:15. Огненное шоу продлится 7 минут.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram