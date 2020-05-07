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Курсы валют на 7 мая 2020: доллар подрос, евро идет следом

07.05.2020 13:22 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

07.05.2020: итоги торгов БВФБ

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю завершились ростом на 0.0006 рубля до 2.4533, что составило 0.02%. Всего за месяц доллар ослаб на 0.0987 рублей.

Средневзвешенный курс евро увеличился по отношению к рублю на 0.0016 (0.06%), на 7 мая 2020 курс составил 2.6534. По итогам месяца евро уменьшился на 0.12 рублей.

Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю закончились ростом на 0.0082 рублей (0.25%). За месяц средневзвешенный курс рубля уменьшился всего на 0.064 рублей.

Объём торгов в BYN
ДолларЕвроРоссийский рубль
19 918 500 18 247 600 21 646 700

В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 2.36 – 2.454 рублей, курс продажи доллара 2.455 – 2.5. Евро можно было продать в диапазоне 2.56 – 2.645 рублей, купить – 2.649 – 2.72.

На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:

  • USD/RUB=74.2 (стоимость 1 доллара равна 74.2 российских рубля),
  • EUR/USD=1.08 (1 евро стоит 1.08 доллар),
  • EUR/RUB=80 (80 рублей составляет стоимость 1 евро).

Полную информацию о курсах валют банков Беларуси, установившихся после окончания торгов на валютной бирже, вы может получить в сводной таблице.

Также вы можете узнать актуальные курсы валют в банках России и сравнить курсы ЦБ РФ на сегодня и завтра.

Источник: Myfin.by
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Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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7 мая 2020 года на торгах БВФБ были установлены следующие официальные курсы иностранных валют: курс доллара 2.4533, курс евро 2.6534, курс российского рубля (100 RUB) составил...
 
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