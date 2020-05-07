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Симон Разгор продлил контракт с Брестским гандбольным клубом имени Мешкова
Источник материала: ОНТ
Словенский левый крайний Симон Разгор продлил контракт с Брестским гандбольным клубом имени Мешкова.
Новое соглашение рассчитано до конца следующего сезона. Симон Разгор перешёл в БГК летом 2014-го года. В составе брестчан словенец провёл 273 матча и забросил 584 мяча. Он входит в двадцатку лучших бомбардиров клуба за всю историю. За шесть сезонов Разгор трижды становился призёром СЕХА-лиги, шесть раз выигрывал чемпионат Беларуси и четыре раза — Кубок страны.
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Словенский левый крайний Симон Разгор продлил контракт с Брестским гандбольным клубом имени Мешкова. Новое соглашение рассчитано до конца следующего сезона....
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