Источник материала: ОНТ

Словенский левый крайний Симон Разгор продлил контракт с Брестским гандбольным клубом имени Мешкова.

Новое соглашение рассчитано до конца следующего сезона. Симон Разгор перешёл в БГК летом 2014-го года. В составе брестчан словенец провёл 273 матча и забросил 584 мяча. Он входит в двадцатку лучших бомбардиров клуба за всю историю. За шесть сезонов Разгор трижды становился призёром СЕХА-лиги, шесть раз выигрывал чемпионат Беларуси и четыре раза — Кубок страны.

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