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В Малоритском районе инспекторы задержали водителя с 3 промилле
Источник материала: Tut.by
Инспекторы задержали пьяного водителя в Малоритском районе. Об этом со ссылкой на ГАИ сообщает газета
В деревне Луково внимание инспекторов привлек виляющий из стороны в сторону Renault Logan. Сотрудники ГАИ остановили автомобиль. Выяснилось, что за рулем находился 49-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения.
Инспекторы отвезли водителя на медицинское освидетельствование, которое показало 3 промилле алкоголя.
По словам нарушителя, он ехал на заправку. На мужчину составили административный протокол за «пьяную» езду. Он будет лишен прав на три года и заплатит крупный штраф.
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По словам нарушителя, он ехал на заправку.
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