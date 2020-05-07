В Малоритском районе инспекторы задержали водителя с 3 промилле

Источник материала: Tut.by

Инспекторы задержали пьяного водителя в Малоритском районе. Об этом со ссылкой на ГАИ сообщает газета «Голас часу» .





В деревне Луково внимание инспекторов привлек виляющий из стороны в сторону Renault Logan. Сотрудники ГАИ остановили автомобиль. Выяснилось, что за рулем находился 49-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения.

Инспекторы отвезли водителя на медицинское освидетельствование, которое показало 3 промилле алкоголя.

По словам нарушителя, он ехал на заправку. На мужчину составили административный протокол за «пьяную» езду. Он будет лишен прав на три года и заплатит крупный штраф.