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В Мозыре пенсионер догонял автобус - и упал под колеса. Мужчина умер
Источник материала: Tut.by
В Мозыре 81-летний пенсионер погиб под колесами городского автобуса. Подробности
Трагедия произошла 6 мая на улице Советской. Автобус отъезжал от остановки «Площадь Ленина», его пытался догнать пожилой мужчина — но упал прямо под колеса транспорта.
Пенсионер получил травмы. Его увезли на скорой в больницу, но спасти не смогли.
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Трагедия произошла 6 мая на улице Советской. Автобус отъезжал от остановки.
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