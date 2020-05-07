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В Мозыре пенсионер догонял автобус - и упал под колеса. Мужчина умер

07.05.2020 13:48 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Мозыре 81-летний пенсионер погиб под колесами городского автобуса. Подробности сообщили в УВД.



Фото: ГАИ Гомельской области

Трагедия произошла 6 мая на улице Советской. Автобус отъезжал от остановки «Площадь Ленина», его пытался догнать пожилой мужчина — но упал прямо под колеса транспорта.

Пенсионер получил травмы. Его увезли на скорой в больницу, но спасти не смогли.

 
 
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Трагедия произошла 6 мая на улице Советской. Автобус отъезжал от остановки.
 
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