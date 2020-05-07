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Александр Лукашенко подписал указ об организации вступительной кампании в 2020 году

07.05.2020 13:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Президент подписал указ об организации вступительной кампании в 2020 году. Создана госкомиссия по контролю за ходом подготовки и проведения испытаний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко подписал указ об организации вступительной кампании в 2020 году

Ее возглавит вице-премьер Игорь Петришенко. В состав войдут члены правительства, парламентарии, представители общественных организаций и работники контролирующих органов.

Александр Лукашенко подписал указ об организации вступительной кампании в 2020 году

Комиссия займется мониторингом поступления в вузы и колледжи, а также сможет оперативно принимать меры по устранению нарушений законодательства. Кроме того, граждане смогут обратиться сюда с любым вопросом о ходе вступительной кампании.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Игорь Петришенко

 
 
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Новости Беларуси. Президент подписал указ об организации вступительной кампании в 2020 году. Создана госкомиссия по контролю за ходом подготовки и проведения...
 
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