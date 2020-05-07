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«Ставится вопрос, чтобы скорость зарядки машины электрической была сопоставима по времени с заправкой машины с ДВС»
Источник материала: СТВ
Развитие электротранспорта обсуждали в программе
Белевич об электромобилях: «Развитие получит не Минск, а какие-то областные центры, поселения с частной застройкой»
Александр Тищенко, пресс-секретарь концерна «Белнефтехим»:
Поэтому перспектива создания нормальной инфраструктуры, именно, как раз, где можно зарядиться – вот это вот основа там, где будут эти машины потом приобретаться. Ведь мы ж приобретаем, или смотрим когда – первое – сколько стоит машина. Пока они дороже машин обычных, плюс – где можно заправиться, и третье – где можно обслужиться. То есть пока всё это в комплексе не будет создано, люди будут ещё как-то сдерживаться. Хотя, в перспективе, наличие БелАЭС нам даёт возможность как раз вот использовать этот транспорт более выгодно. Потому что более выгодного ресурса нет.
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«Ставится вопрос, чтобы скорость зарядки машины электрической была сопоставима по времени с заправкой машины с ДВС»
Развитие электротранспорта обсуждали в программе «В обстановке мира». Белевич об электромобилях: «Развитие получит не Минск, а какие-то областные центры,...
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