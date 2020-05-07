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«Ставится вопрос, чтобы скорость зарядки машины электрической была сопоставима по времени с заправкой машины с ДВС»

07.05.2020 13:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Развитие электротранспорта обсуждали в программе «В обстановке мира».

Белевич об электромобилях: «Развитие получит не Минск, а какие-то областные центры, поселения с частной застройкой»

«Ставится вопрос, чтобы скорость зарядки машины электрической была сопоставима по времени с заправкой машины с ДВС»

Александр Тищенко, пресс-секретарь концерна «Белнефтехим»:
Мне кажется, электромобили – это, всё-таки, городской транспорт, потому что иметь дома станцию, которая быстро заряжает – это пока ещё дороговато. Может, со временем, когда это станет дешевле, то тогда в домах, в частных подворьях это возможно. В городах сегодня инфраструктура зарядных станций выстраивается где-то 3-5 километров. По трассам – где-то 90 километров. То есть все равно, как я говорю, ореол обитания этих машин будет привязываться к той инфраструктура, где можно подзарядиться. Потому что пока это машина недальнего расстояния. Это очень редко, когда машина 500-600 километров будет проезжать.

Плюс ещё зарядные станции – медленные и быстрые, с перспективой на супер-быструю зарядку. То есть получается 50/50 пока. То есть там, где жилые комплексы, там медленные станции. Уже где-то посередине – возле магазинов, на станциях АЗС – там уже быстрые станции. То есть где машина может зарядиться побыстрее. Вообще-то, в перспективе ещё ставится вопрос так, чтобы скорость зарядки машины электрической была сопоставима по времени с заправкой машины с двигателем внутреннего сгорания. То есть вот такая вот задача стоит.

Поэтому перспектива создания нормальной инфраструктуры, именно, как раз, где можно зарядиться – вот это вот основа там, где будут эти машины потом приобретаться. Ведь мы ж приобретаем, или смотрим когда – первое – сколько стоит машина. Пока они дороже машин обычных, плюс – где можно заправиться, и третье – где можно обслужиться. То есть пока всё это в комплексе не будет создано, люди будут ещё как-то сдерживаться. Хотя, в перспективе, наличие БелАЭС нам даёт возможность как раз вот использовать этот транспорт более выгодно. Потому что более выгодного ресурса нет.

Люди в материале: Александр Тищенко

 
Теги: Минск
 
 
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Развитие электротранспорта обсуждали в программе «В обстановке мира». Белевич об электромобилях: «Развитие получит не Минск, а какие-то областные центры,...
 
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