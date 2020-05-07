ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Белевич об электромобилях: «Развитие получит не Минск, а какие-то областные центры, поселения с частной застройкой»

07.05.2020 13:56 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Развитие электротранспорта обсуждали в программе «В обстановке мира».

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Сейчас по стране, если верить статистике, у нас ездят менее тысячи электромобилей. Но планируется, что через 5 лет – страшно сказать – несколько сотен тысяч может быть, да?

Белевич об электромобилях: «Развитие получит не Минск, а какие-то областные центры, поселения с частной застройкой»

Александр Белевич, начальник научно-инжинирингового центра «Электромеханические и гибридные силовые установки мобильных машин» Объединённого института машиностроения НАН Беларуси:
Нет, десяток.

Игорь Марзалюк:
Десяток тысяч. Но, на самом деле, насколько все эти планы реалистичны?

Глава «Белкоммунмаша» о производстве электротранспорта в Беларуси: «Надо найти изюминку, которую надо делать»

Александр Белевич:
Вышел указ Президента о льготах, в частности, по растаможке электромобилей, по НДС для ввозных электромобилей. И мне кажется, что обстановка у нас с бывшими в употреблении электромобилями очень резко начнёт меняться в сторону увеличения количества, как это сейчас происходит в Украине. То есть там порядка 15 тысяч электромобилей. То есть против наших, как Вы сказали, – меньше тысячи. Но реально – порядка 200. То есть это, я думаю, очень сильно стимулирует. Причём это развитие вижу, в первую очередь, получит не город Минск, а какие-то областные центры, поселения с частной застройкой. Где человек сможет просто у себя дома во дворе зарядить электромобиль.

Игорь Марзалюк:
А почему не город Минск?

Александр Белевич:
Потому что здесь первый вопрос – часто поднимается вопрос зарядных станций. То есть в многоэтажной застройке обеспечить электрозарядную инфраструктуру, на самом деле, очень и очень проблематичный вопрос. Выделенные места нужны тогда, потому что, да, поставили вот тогда очень много зарядных станций « Белоруснефть» – мы видим по городу Минску. Но буквально каждый вечер проезжая, мы видим, что они все чудесно заставлены обычными бензиновыми автомобилями. Зарядные станции возле торговых центров, на заправках они кардинально, с моей точки зрения, проблему не решат.

Люди в материале: Александр Белевич, Игорь Марзалюк

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Развитие электротранспорта обсуждали в программе «В обстановке мира». Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:Сейчас по стране, если верить статистике, у нас ездят менее...
 
Новости дня
Новости разные
 
Захочется завести себе питомца. Показываем животных, которые обожают своих хозяев
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
07.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Пинский Вестник
Лепельский край
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика