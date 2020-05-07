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«Мечтаю, чтобы выросли хорошими детьми». Жители Гродненской области помогли многодетному отцу-одиночке
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Неожиданный и очень добрый отклик получил материал, снятый нашими корреспондентами в феврале 2020 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ
В специальном репортаже «Больше, чем папа» мы рассказывали историю многодетного отца из Лидского района, который один воспитывает пятерых детей.
Репортаж набрал 16 тысяч просмотров и десятки комментариев. Но главное, люди стали объединяться, чтобы оказать помощь семье. И уже вторую неделю в дом к Запасниковым приходят в гости с подарками.
Анастасия Бояринцева, жительница Гродно:
Александр Запасник, многодетный отец:
Волонтерам удалось приобрести для семьи стиральную машину и пылесос, бытовую химию, одежду, постельное белье и сладости. Но самое главное, помогли детским желаниям сбыться. Так, например, у Захара появились долгожданные принадлежности для рыбалки.
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«Мечтаю, чтобы выросли хорошими детьми». Жители Гродненской области помогли многодетному отцу-одиночке
Новости Беларуси. Неожиданный и очень добрый отклик получил материал, снятый нашими корреспондентами в феврале 2020 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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