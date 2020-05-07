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В Могилеве легковушка сбила пьяного мужчину, который изображал на дороге регулировщика

07.05.2020 13:36 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве пьяный мужчина изображал на дороге регулировщика и попал под колеса легковушки. Об этом сообщили в Следственном комитете.


По данным следствия, 30 апреля, около 21.40, водитель Mazda ехал по улице Первомайской. Проезжая регулируемый перекресток с улицей Гришина на разрешающий сигнал светофора, он сбил находившегося на проезжей части пешехода, который в состоянии алкогольного опьянения изображал на дороге регулировщика.

В результате ДТП 36-летний пешеход получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

Следователи обращаются с просьбой к очевидцам ДТП и гражданам, обладающим информацией о происшествии, в том числе видеозаписью совершения наезда, сообщить об этом по телефонам: 8 0222 23-05-00, 8 0222 29-82-05.

 
Теги: Могилев
 
 
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В результате ДТП 36-летний пешеход получил тяжелые травмы и был госпитализирован.
 
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