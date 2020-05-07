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В соцсетях новое безумие: люди снимают котов с человеческими ртами. Это очень смешно
Источник материала: KYKY>
В TikTok есть маска, алгоритм которой вычисляет положение рта пользователя и поверх накладывает другой, да еще и что-то бубнящий. Получается нечто похожее на «Надоедливый апельсин». Но соцсети заметили, что наиболее комично эффект выглядит на домашних животных: например, фильтр подрисовывает коту человеческий рот, который можно заставить воспроизводить фразы актера Лапенко, трэш-блогера Похитителя Ароматов или просто спеть песню. Все-таки лучше, чем кот, только кот, которому есть, что сказать.
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