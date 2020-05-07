В преддверии 75-й годовщины Великой Победы поздравления принимают ветераны

Источник материала: Навiны Камянеччыны

Главные герои предстоящих торжеств, конечно же ветераны. В эти дни они принимают поздравления.

6 мая учащиеся Каменюкской средней школы поздравили ветерана Великой Отечественной войны Синяка Вадима Григорьевича с праздником Великой Победы.

Вадим Григорьевич родился 12 марта 1926 года. В 1941 – 1944 годах, во время немецко – фашистской оккупации, работал слесарем в частной мастерской в г. Пружаны. После освобождения территории Беларуси, летом 1944 года, в сентябре 1944 года был призван на военную службу в рядах РККА. Воевал в составе 136 стрелковой дивизии 2 Белорусского фронта. Принимал участие в освобождении города Данцига, форсировании реки Одер и в штурме города Берлина, 136 стрелковая дивизия осуществляла прикрытие штурмующих город частей РККА с севера. На финальной стадии штурма, в начале мая 1945 года, подразделение, в котором служил Синяк Вадим Григорьевич, было направлено для ликвидации остатков немецко – фашистских войск на побережье Балтийского моря. В июле 1949 года был демобилизован.

Ребята подарили ветерану панно, изготовленное своими руками, и вручили живые цветы. Пожелали Вадиму Григорьевичу мирного неба над головой, крепкого здоровья и долгих лет жизни.

Трудно выразить словами благодарность и гордость, которое испытывает нынешнее поколение к людям, пережившим эту страшную войну.

Вероника Пашкович, заместитель директора по воспитательной работе Каменюкской СШ Каменецкого района.