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В Беларуси утвердили приоритеты научной, научно-технической и инновационной деятельности. На что сделали ставку?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси утверждены приоритеты научной, научно-технической и инновационной деятельности на ближайшие пять лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующий указ подписал глава государства.
Ставка сделана на развитие информационных, медицинских, машиностроительных и агропромышленных технологий, а также энергетики, строительства и рационального природопользования. Это позволит сконцентрировать ресурсы на наиболее перспективных и значимых для развития экономики и социальной сферы научных исследованиях.
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В Беларуси утвердили приоритеты научной, научно-технической и инновационной деятельности. На что сделали ставку?
Новости Беларуси. В Беларуси утверждены приоритеты научной, научно-технической и инновационной деятельности на ближайшие пять лет, сообщили в программе Новости...
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