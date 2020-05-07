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В Беларуси утвердили приоритеты научной, научно-технической и инновационной деятельности. На что сделали ставку?

07.05.2020 13:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси утверждены приоритеты научной, научно-технической и инновационной деятельности на ближайшие пять лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующий указ подписал глава государства.  

В Беларуси утвердили приоритеты научной, научно-технической и инновационной деятельности. На что сделали ставку?

Ставка сделана на развитие информационных, медицинских, машиностроительных и агропромышленных технологий, а также энергетики, строительства и рационального природопользования. Это позволит сконцентрировать ресурсы на наиболее перспективных и значимых для развития экономики и социальной сферы научных исследованиях.  

Александр Лукашенко: «Надо в следующей пятилетке сильнейшим образом подключать нашу научную мысль» (читать далее).   

Люди в материале: Александр Лукашенко

 
 
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Новости Беларуси. В Беларуси утверждены приоритеты научной, научно-технической и инновационной деятельности на ближайшие пять лет, сообщили в программе Новости...
 
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