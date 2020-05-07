В Пинске асфальтируют Первомайскую, ремонтируют тротуары

Источник материала: Пинский Вестник

Жители разных микрорайонов города нередко жалуются на состояние дорог и тротуаров. И с ними трудно не согласиться. Вместе с тем, уверена, мало кто станет отрицать, что в Пинске немало делается для того, чтобы удобнее было передвигаться по нему и пешеходам, и велосипедистам, и водителям авто.







Вот и в эти дни дорожно-строительную технику можно видеть на улице Первомайской. Здесь ДСУ-8, которая была выбрана в качестве подрядной организации, на участке от улицы Юной до улицы Центральной выполняет сплошное асфальтирование дорожного полотна (на снимке).







Но эта лишь часть забот по содержанию улично-дорожной сети, которые лежат на плечах работников КУПП «ЖКХ г.Пинска». Как рассказал заместитель генерального директора предприятия по благоустройству Евгений РОШКА, основное внимание в текущем году уделяется ремонту и восстановлению тротуаров, которые, к слову, обустраиваются путем асфальтирования, а не укладки тротуарной плитки. Работы выполнены на улице Интернациональной. А это более полутора тысяч квадратных метров тротуаров. В настоящее время закончена подготовка улицы Революционной на участке от стоматологической поликлиники до путепровода. Планируется отремонтировать тротуары на общей площади около 14 тысяч квадратных метров. Это участки улиц Центральной, Парковой, Гоголя и некоторых других.







В планах также дальнейшая подсыпка улиц инертными материалами. Кстати, после прокладки сетей канализации эти виды работ уже выполнены на улицах Мичурина, Строительной, Фрунзе.



В весенний, летний и осенний периоды, то есть трижды в течение года, традиционно грейдируются грунтовые и песчано-гравийные улицы в районах индивидуальной жилой застройки Белявщина, Крайновичи, Красичин, Козляковичи и других микрорайонах. Это порядка 300 км. На сегодняшний день прогрейдировано 42 км улиц.



Наталья КИРКОВЕЦ

Фото Анны ВЕРЕНИЧ