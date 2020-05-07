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«Я и она снова будем вместе». Мужчина едва не остался без жены из-за виртуального соперника

07.05.2020 15:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Женщина настолько увлеклась видеоиграми, что испугала мужа. Ведь она родила игровому супругу двоих детей, а с реальным почти перестала разговаривать. 

Эту драматичную историю рассказал канадец Питер Чайковски на своей странице в Twitter. Всё началось с того, что супруга мужчины захотела сыграть в видеоигру в жанре симулятора жизни. Женщина построила там домик, завела фермерское хозяйство, вышла замуж за фермера Харви и родила ему двоих детей. 

Когда Питер попытался поговорить с женой, та начала отвечать что-то невнятное про коров, открытие каких-то странных салонов посреди ночи и прочие непонятные вещи.

Мужчина забеспокоился, что теряет супругу. Какой-то виртуальный персонаж отнимает у него любовь всей жизни! 

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«Я и она снова будем вместе». Мужчина едва не остался без жены из-за виртуального соперника
Фото: facebook.com/peterchiykowski 

Чайковски понял: действовать нужно решительно и прямо сейчас. Как можно вернуть жену, влюблённую в другого мужчину? Питер нашёл единственно верный путь – стать этим самым мужчиной. Канадец отрастил себе такие же усы, слегка изменил причёску, подобрал такую же одежду, Чайковский узнал о Харви всё и стал подражать ему.   

«Я стал Харви. Моё радио готово. Мои модели самолётов ждут. Я и она снова будем вместе», – твёрдо написал Чайковски.   

«Я и она снова будем вместе». Мужчина едва не остался без жены из-за виртуального соперника
Фото: facebook.com/peterchiykowski 

К удивлению пользователей соцсетей, Питер и впрямь стал невероятно похож на Харви. Затем появились и догадки. Пользователи предположили, что супруга Чайковски изначально вышла за него замуж, потому что он был похож на Харви.   

Жена с негодованием выбежала из ресторана после просьбы мужа. Всё дело в милой, но странной привычке женщины 

Питер проверил эту версию и был поражён: диалоги его супруги и Харви напоминают общение между мужчиной и его женой. Кроме того, супруга специально подбирала ему гардероб, который напоминал одежду игрового персонажа.   

«Я и она снова будем вместе». Мужчина едва не остался без жены из-за виртуального соперника
Фото: twitter.com/rockpapercynic 

Впрочем, Чайковски добавил, что ситуация на самом деле не настолько страшная. Они вместе уже 10 лет, из которых 2 года в браке. И только недавно супруга Питера на две недели пропала в игре, тратя на неё по 12-16 часов в сутки. Теперь она играет не больше пары часов в неделю. 

Кстати, мимолётные влюблённости в игровых персонажей бывают не только у женщин, парни тоже этому подвержены.

В каких виртуальных девушек легко влюбиться – читайте здесь

Люди в материале: Питер Чайковски, Peter Chiykowski

 
 
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Женщина настолько увлеклась видеоиграми, что испугала мужа. Ведь она родила игровому супругу двоих детей, а с реальным почти перестала разговаривать.  Эту...
 
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