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«Я и она снова будем вместе». Мужчина едва не остался без жены из-за виртуального соперника
Источник материала: СТВ
Женщина настолько увлеклась видеоиграми, что испугала мужа. Ведь она родила игровому супругу двоих детей, а с реальным почти перестала разговаривать.
Эту драматичную историю
Мужчина забеспокоился, что теряет супругу. Какой-то виртуальный персонаж отнимает у него любовь всей жизни!
Чайковски понял: действовать нужно решительно и прямо сейчас. Как можно вернуть жену, влюблённую в другого мужчину? Питер нашёл единственно верный путь – стать этим самым мужчиной. Канадец отрастил себе такие же усы, слегка изменил причёску, подобрал такую же одежду, Чайковский узнал о Харви всё и стал подражать ему.
«Я стал Харви. Моё радио готово. Мои модели самолётов ждут. Я и она снова будем вместе», – твёрдо
К удивлению пользователей соцсетей, Питер и впрямь стал невероятно похож на Харви. Затем появились и догадки. Пользователи предположили, что супруга Чайковски изначально вышла за него замуж, потому что он был похож на Харви.
Питер проверил эту версию и был поражён: диалоги его супруги и Харви напоминают общение между мужчиной и его женой. Кроме того, супруга специально подбирала ему гардероб, который напоминал одежду игрового персонажа.
Впрочем, Чайковски добавил, что ситуация на самом деле не настолько страшная. Они вместе уже 10 лет, из которых 2 года в браке. И только недавно супруга Питера на две недели пропала в игре, тратя на неё по 12-16 часов в сутки. Теперь она играет не больше пары часов в неделю.
Кстати, мимолётные влюблённости в игровых персонажей бывают не только у женщин, парни тоже этому подвержены.
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Женщина настолько увлеклась видеоиграми, что испугала мужа. Ведь она родила игровому супругу двоих детей, а с реальным почти перестала разговаривать. Эту...
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