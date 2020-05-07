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Политзаключенного Филиппа Шаврова освободили из-под стражи до суда

07.05.2020 14:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Политического заключенного, активиста "Маладога фронта" Филиппа Шаврова освободили из-под стражи до суда под подписку о невыезде.



Об этом правозащитникам "Весны" сообщила жена Филиппа Ольга. Суд над активистом должен состояться 18 мая.

Известна дата судебного процесса над активистом Филиппом Шавровым
Уголовное дело в отношении активиста Филиппа Шаврова назначено на 18 мая. Судебный процесс будет вести Татьяна Акавитая, судья Центрального районного суда Минска.

Напомним, что 16-17 января 2020 года (согласно обвинительному заключению) Филипп Шавров нанёс небольшое изображение бело-красно-белого флага на гранитной части мемориала погибшим сотрудникам милиции и раскрасил в красный цвет руки на памятнике А.С. Пушкину в Минске.

17-19 января 2020 года он написал «1937» на ограде насосной станции в Боровлянах.

18 марта 2020 года Центральный районный отдел (Минск) Следственного комитета предъявил окончательное обвинение Филиппу Шаврову за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 339 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Правозащитники выразили несогласие с такой квалификацией действий Филиппа Шаврова. По их мнению, мера пресечения в виде содержания под стражей в данном случае являлась чрезмерной и расценивалась лишь как способ оказать давление на обвиняемого.

16 апреля правозащитники выступили с заявлением о признании Филиппа Шаврова политическим заключенным с требованием прекращения уголовного преследования по ст. 339 УК РБ, отмены меры пресечения и освобождения его из-под стражи.
 
Теги: Минск
 
 
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Политического заключенного, активиста "Маладога фронта" Филиппа Шаврова освободили из-под стражи до суда под подписку о невыезде.
 
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