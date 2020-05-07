Политзаключенного Филиппа Шаврова освободили из-под стражи до суда









Весны " сообщила жена Филиппа Ольга. Суд над активистом должен состояться 18 мая. Об этом правозащитникам "" сообщила жена Филиппа Ольга. Суд над активистом должен состояться 18 мая.





Известна дата судебного процесса над активистом Филиппом Шавровым

Уголовное дело в отношении активиста Филиппа Шаврова назначено на 18 мая. Судебный процесс будет вести Татьяна Акавитая, судья Центрального районного суда Минска.





Напомним, что 16-17 января 2020 года (согласно обвинительному заключению) Филипп Шавров нанёс небольшое изображение бело-красно-белого флага на гранитной части мемориала погибшим сотрудникам милиции и раскрасил в красный цвет руки на памятнике А.С. Пушкину в Минске.





17-19 января 2020 года он написал «1937» на ограде насосной станции в Боровлянах.





18 марта 2020 года Центральный районный отдел (Минск) Следственного комитета предъявил окончательное обвинение Филиппу Шаврову за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 339 Уголовного кодекса Республики Беларусь.





Правозащитники выразили несогласие с такой квалификацией действий Филиппа Шаврова. По их мнению, мера пресечения в виде содержания под стражей в данном случае являлась чрезмерной и расценивалась лишь как способ оказать давление на обвиняемого.





16 апреля правозащитники выступили с заявлением о признании Филиппа Шаврова политическим заключенным с требованием прекращения уголовного преследования по ст. 339 УК РБ, отмены меры пресечения и освобождения его из-под стражи.