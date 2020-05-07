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«Попала в кадры известного фильма «Стиляги». Как называли улицу Октябрьскую раньше и чем она была примечательна
Источник материала: СТВ
Это сегодня улица Октябрьская – место, где греет «бразильское» солнце. Фестиваль уличного искусства сделал ее брендом Минска. Среди космических муралов, кафешек и лофтов трудно представить, что история улицы уходит аж в XVI век.
Ляхова Лука – так называли это место минчане за двойной изгиб Свислочи. Предместье делилось на две части.
Нижнее, которое находилось в низине и постоянно заболачивалось, – это и есть современная улица Октябрьская.
И Верхнее, на возвышенности, район нынешней улицы Белорусской.
Максим Лунёв, краевед:
Павел Мезовцов, экскурсовод:
Прошли времена, а улица остается промышленной. Индустриальная жизнь закипела в конце XIX века. Близость железной дороги и река создавали все условия. Небольшая деревянная двухэтажка, 30 работников – так выглядело первое кожевенное предприятие Имрота. Вместе с ним работали еще частные предприятия Сутина, Лане и Мантелинского. Сырье привозили из Витебской и Смоленской губерний и знали толк в обработке.
Павел Мезовцов:
В годы советской власти деревянные мастерские снесли, и на месте цехов Сутина в 1927 построили кирпичный завод с гордым названием «Большевик». Трудились на нем от звонка до звонка до 1988 года, а затем производство переехало из столицы в поселок Гатово.
Но это не единственное «золото» Октября и эталон краснокирпичного стиля. В конце XIX века здесь появился металлообрабатывающий завод «Гигант». Правда, до гигантов было далеко. В скромной деревянной постройке 12 человек делали дробные орудия труда, пока керосиновый двигатель не дал копоти.
Павел Мезовцов:
Максим Лунёв:
К слову, трамвай забегал по Ляховке в 30-ые: он связал промышленный квартал с районом парка Челюскинцев. Приезжали каждое утро и стахановцы дрожжевого завода. Его судьба начинается также в XIX веке, когда братья Янкель и Зельман Раковщики основали небольшой винокуренный завод. Продукция была нарасхват в Европе и даже поставлялась к императорским дворам.
Максим Лунёв:
Винные склады в Российской империи росли, как грибы после дождя. Их строили по типовым проектам. Эхо тех дней – краснокирпичный завод на Октябрьской. В 1895 году министр финансов Витте решил пополнить казну и улучшить качество алкогольных напитков и ввел монополию на производство и продажу водки. Но с Первой мировой в силу вступил «сухой закон». В Минске нашли выход.
Павел Мезовцов:
А еще колоритная Октябрьская сегодня – любимое место киносъемок и отличные «обои» для фотосессий.
Максим Лунёв:
В завершение экскурсии загадайте желание на Ляховском мосту и загляните в одноименный сквер. Стена Виктора Цоя сюда переехала с улицы Интернациональной и никогда не пустует. Так что небольшой концерт вам обеспечен!
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«Попала в кадры известного фильма «Стиляги». Как называли улицу Октябрьскую раньше и чем она была примечательна
Это сегодня улица Октябрьская – место, где греет «бразильское» солнце. Фестиваль уличного искусства сделал ее брендом Минска. Среди космических муралов, кафешек и...
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