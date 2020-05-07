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«Схватил эту гранату и взорвал себя и врага». Анонс «Специального репортажа» к юбилею Победы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Что для белорусов значит акция «Во славу общей Победы» и где в Минске раскопали останки погибших во времена войны? СТВ продолжает цикл специальных репортажей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В новой серии наш корреспондент Кристина Федорович побывала в разных уголках страны и собрала душещипательные истории, которые переплетены единой нитью общей памяти.
Не пропустите «Специальный репортаж» – 7 мая в 20:30 на СТВ.
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Новости Беларуси. Что для белорусов значит акция «Во славу общей Победы» и где в Минске раскопали останки погибших во времена войны? СТВ продолжает цикл...
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