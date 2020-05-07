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Перебегая в неположенном месте, девушка пнула ногой автомобиль скорой помощи (ВИДЕО)

07.05.2020 14:24 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Перебегая в неположенном месте, девушка пнула ногой автомобиль скорой помощи (ВИДЕО)

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ. Минск. Видеозапись забега двух женщин через улицу Академическую попала в Интернет. И возмутила многих. Особенно попытка одной из нарушительниц пнуть автомобиль скорой помощи. История получила закономерное продолжение. 

Видео смотрите в «Тревожной кнопке»: 


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Теги: Новости, Минск
 
 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ. Минск. Видеозапись забега двух женщин через улицу Академическую попала в Интернет. И возмутила многих. Особенно попытка одной из...
 
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