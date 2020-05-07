Перебегая в неположенном месте, девушка пнула ногой автомобиль скорой помощи (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ. Минск. Видеозапись забега двух женщин через улицу Академическую попала в Интернет. И возмутила многих. Особенно попытка одной из нарушительниц пнуть автомобиль скорой помощи. История получила закономерное продолжение.

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