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Перебегая в неположенном месте, девушка пнула ногой автомобиль скорой помощи (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ. Минск. Видеозапись забега двух женщин через улицу Академическую попала в Интернет. И возмутила многих. Особенно попытка одной из нарушительниц пнуть автомобиль скорой помощи. История получила закономерное продолжение.
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ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ. Минск. Видеозапись забега двух женщин через улицу Академическую попала в Интернет. И возмутила многих. Особенно попытка одной из...
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