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«Психологический дискомфорт водителя». И ещё 3 недостатка электромобилей
Источник материала: СТВ
Развитие электротранспорта обсуждали в программе
Александр Гранковский, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, заместитель председателя Постоянной комиссии по промышленности, ТЭК, транспорту и связи:
Но думаю, что прогресс не стоит, и естественно, технологии, которые будут применяться при производстве батареи, соответственно, и при росте выпуска – это позитивно скажется на себестоимости выпуска самих батарей, и естественно, будет снижаться сама стоимость и батареи, соответственно, будет снижаться стоимость и электромобиля. И в случае паритета цен на автомобиль с ДВС и электромобиль – паритета цен, я думаю, что потребитель уже вправе самому определять, что же ему, всё-таки, покупать. Но и с учётом того, что, всё-таки, указ направлен на стимулирование использования электротранспорта, естественно, здесь ещё, наверное, мы не можем оценить ситуацию – какие условия создаст этот указ. Но думаю, что в общем объёме, конечно, количество электромобилей будет увеличиваться. И здесь меня беспокоит несколько другое, потому что отсутствие технологии утилизации батарей сегодня – она может создать условия, чтобы мы не превратились, наша страна не превратилась в такое кладбище электромобилей, с учётом того, что деградация батареи наступает после 5-8 лет эксплуатации и требует замены. Подчеркну, что это недешёвая операция. А так как вторичный рынок предрасполагает к последующей перепродаже, то чтобы на конце последний покупатель не столкнулся с ситуацией, когда он покупает дешёвый электромобиль, и требуется замена дорогостоящей батареи. Чтобы наши дворы не превратились в некоторые отстойники.
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Развитие электротранспорта обсуждали в программе «В обстановке мира». Депутат об электромобилях: «Беларусь выступает в роли драйвера в части стимулирования...
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