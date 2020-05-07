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Праздничный салют в День Победы можно будет посмотреть онлайн

07.05.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

9 мая 75-летие Великой Победы в Гродно в 23.00 состоится праздничный салют.

Многие жители в эти дни максимально стараются не посещать мест массового скопления людей, но вовсе не значит, что важные и знаковые даты и события должны пройти мимо. Телеканал «Гродно Плюс» 9 мая организует прямую трансляцию праздничного салют в прямом эфире и в режиме онлайн на своем YouTube.
 
Праздничный салют в День Победы можно будет посмотреть онлайн
 
Теги: Гродно
 
 
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9 мая 75-летие Великой Победы в Гродно в 23.00 состоится праздничный салют. Многие жители в эти дни максимально стараются не посещать мест массового скопления людей, но...
 
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