ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Министр образования призвал подходить осмысленно и творчески к организации учебного процесса

07.05.2020 — Разное | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

Министр образования призвал подходить осмысленно и творчески к организации учебного процесса
К учебному процессу нужно подходить осмысленно и творчески, заявил сегодня министр образования Игорь Карпенко, посещая учебные заведения Березинского района.

«Министерство образования дает общий посыл и рекомендации об организации учебного процесса в учреждениях образования. Вместе с тем к учебному процессу нужно подходить осмысленно и творчески. И здесь каждый учитель сам знает, как его лучше организовать, — сказал Игорь Карпенко. — В сегодняшней ситуации, когда мы столкнулись с необходимостью организовать учебный процесс с использованием информационно-коммуникационных технологий, мы эту ситуацию спроецировали на перспективу для организации единой платформы, которую сейчас разрабатывает Национальный институт образования».

Министр особое внимание уделил общению педагогов с учениками и их родителями в социальных сетях и других средствах коммуникации.

«Сегодня важно организовать конструктивный диалог между педагогами, учениками и их родителями, чтобы эти платформы использовать для дальнейшей организации учебного процесса», — отметил он.

Сегодня Игорь Карпенко во время эстафеты памяти «Беларусь помнит. Помним каждого» возложил в Березинском районе цветы к могиле воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.

«Сегодня важна память о войне. Необходимо воспитывать поколение на примере героизма и подвига воинов-освободителей. В школах патриотическому воспитанию уделяется большое внимание», — добавил министр.

По информации БелТА

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Comments are closed.

« С 11 мая пинский кинотеатр «Победа» закрывается на ремонт
Анестезиолог-реаниматолог из Борисова: отзывчивых людей очень много — это настраивает на лучшее »
Новости дня
Новости разные
 
Что будет с телом, если прыгать на скакалке 5 минут в день
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
07.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика