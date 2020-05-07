Министр образования призвал подходить осмысленно и творчески к организации учебного процесса

Источник материала: Полесская правда



К учебному процессу нужно подходить осмысленно и творчески, заявил сегодня министр образования Игорь Карпенко, посещая учебные заведения Березинского района.

«Министерство образования дает общий посыл и рекомендации об организации учебного процесса в учреждениях образования. Вместе с тем к учебному процессу нужно подходить осмысленно и творчески. И здесь каждый учитель сам знает, как его лучше организовать, — сказал Игорь Карпенко. — В сегодняшней ситуации, когда мы столкнулись с необходимостью организовать учебный процесс с использованием информационно-коммуникационных технологий, мы эту ситуацию спроецировали на перспективу для организации единой платформы, которую сейчас разрабатывает Национальный институт образования».

Министр особое внимание уделил общению педагогов с учениками и их родителями в социальных сетях и других средствах коммуникации.

«Сегодня важно организовать конструктивный диалог между педагогами, учениками и их родителями, чтобы эти платформы использовать для дальнейшей организации учебного процесса», — отметил он.

Сегодня Игорь Карпенко во время эстафеты памяти «Беларусь помнит. Помним каждого» возложил в Березинском районе цветы к могиле воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.

«Сегодня важна память о войне. Необходимо воспитывать поколение на примере героизма и подвига воинов-освободителей. В школах патриотическому воспитанию уделяется большое внимание», — добавил министр.