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«Не забыть никогда тот великий май»

07.05.2020 — Разное | Чырвоны прамень  
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Источник материала: Чырвоны прамень

«Не забыть никогда тот великий май»

Под таким названием в Чашниках состоится праздничный концерт, приуроченный к 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Мероприятие пройдёт 9 мая на площади возле райисполкома (начало в 11. 30) после митинга, который состоится в 11. 00 у памятника воинам-освободителям.
В программе праздничного концерта выступления творческих коллективов городских Домов культуры райцентра и бумажной фабрики, Чашникской детской школы искусств. Вниманию зрителей представят 15 вокальных и инструментальных номеров. Со сцены прозвучат песни военной тематики.
Концерт по случаю празднования Великой Победы в городе Новолукомле пройдёт 9 мая на площади Ленина после митинга, который начнётся в 10. 00. Выступления подготовили совместно коллективы Новолукомльского Дворца культуры и Детской школы искусств города энергетиков.

Наталья СТУКАЛОВА.

 
 
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Под таким названием в Чашниках состоится праздничный концерт, приуроченный к 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Мероприятие пройдёт
 
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