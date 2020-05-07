Собака притворилась мёртвой, чтобы не уходить домой с прогулки

Источник материала: ОНТ

Оказывается, что в условиях вынужденной изоляции страдают не только люди, но также и животные. Золотистый ретривер по кличке Элси впервые за шесть недель отправилась на прогулку с хозяином Майком дальше двора своего дома.

Пёс наслаждался тем временем, которое он проводил на улице. При этом чем ближе хозяин подходил к дому, тем более осторожно вела себя Элси. Когда хозяин с собакой приблизился к дому, который стал для него тюрьмой на период самоизоляции, собака решила продемонстрировать свой актёрский талант. Она упала посреди дороги и притворилась мёртвой. Майк пытался поднять своего питомца. Однако Элси даже не хотела сдвинуться с места.

Хозяин решил пойти вперёд. Он надеялся, что собака не захочет оставаться на улице одна. И уже спустя некоторое время Элси воскресла. Тогда она догнала Майка, но, приблизившись к нему, снова прикинулась мёртвой.

Судя по всему, собака не в курсе, что в Австралии уже сняли карантин. Однако Элси никто об этом не сообщил.

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