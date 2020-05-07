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На заводе в Индии произошла утечка ядовитого газа. Свыше 1,5 тысячи человек эвакуированы из своих домов

07.05.2020 16:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Индии. В Индии на химическом заводе произошла утечка ядовитого газа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате около 10 человек погибли, более 300 госпитализированы.

На заводе в Индии произошла утечка ядовитого газа. Свыше 1,5 тысячи человек эвакуированы из своих домов

Газ просочился с предприятия, которое производит бытовой пластик, ночью с 6 на 7 мая. Люди, проживающие в близлежащих деревнях, в это время спали. У сотен пострадавших произошло серьезное отравление, начались проблемы с дыханием.

На заводе в Индии произошла утечка ядовитого газа. Свыше 1,5 тысячи человек эвакуированы из своих домов

Свыше 1,5 тысячи человек были эвакуированы из своих домов в безопасные районы. На месте происшествия работают команды спасателей и медиков. Начато расследование. 

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Новости Индии. В Индии на химическом заводе произошла утечка ядовитого газа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате около 10 человек погибли,...
 
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