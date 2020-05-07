Новый дом введен в эксплуатацию в Слободе

В агрогородке Слобода Пекалинского сельсовета введен в эксплуатацию 12-квартирный жилой дом, для работников филиала ОАО «БЕЛАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» — «СПК «Первомайский» и членов их семей.

В 2019 году хозяйство достигло высоких показателей в растениеводческой отрасли. А совсем недавно здесь была запущена в эксплуатацию новая молочно-товарная ферма на 774 головы крупного рогатого скота с высокотехнологичным оборудованием, на котором должны работать высококвалифицированные кадры.

Новый дом создан для комфортной и качественной жизни работников молочно-товарной фермы, общая площадь квартир в котором составляет 874,8 кв. м,с современной системой и объектами инженерной инфраструктуры вводится в эксплуатацию с полной отделкой. Продуманна и эффективно использована прилегающая территория. Предусмотрены автопарковки, удобные пешеходные тротуары, хозяйственные площадки. Созданы благоприятные условия для отдыха жильцов: площадка для игр детей, где установлены игровое оборудование и малые формы архитектуры. Произведено благоустройство и озеленение территории с учетом этажности нового дома.

Текст и фото Лидии СУДНИКОВИЧ.























