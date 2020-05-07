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Павел Каллаур рассказал историю своей семьи: жителей деревни согнали в церковь, но в самый последний момент их оставили жить

07.05.2020 16:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Торжественные мероприятия, связанные с 75-летием Великой Победы, выходят на финишную прямую, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Павел Каллаур рассказал историю своей семьи: жителей деревни согнали в церковь, но в самый последний момент их оставили жить

По всей стране сотни и тысячи людей говорят «спасибо» за мир и за жизнь ветеранам и павшим воинам. Минутой молчания 7 мая почтили память погибших в мемориальном комплексе «Доры» Воложинского района.

Павел Каллаур рассказал историю своей семьи: жителей деревни согнали в церковь, но в самый последний момент их оставили жить

Место печально известно тем, что в 43-м году жителей этой деревни и других окрестных населенных пунктов фашистские захватчики собрали возле местной церкви и разделили на две части. Тех, кто был постарше, отправили на принудительные работы в Германию. Остальных согнали в здание, расстреляли, а затем еще и подожгли церковь. Спастись удалось только трем женщинам. Таких трагических историй по всей стране, к сожалению, сотни. Но главное, что зверства военных лет по-прежнему в нашей памяти и в сердцах потомков.

Павел Каллаур рассказал историю своей семьи: жителей деревни согнали в церковь, но в самый последний момент их оставили жить

Павел Каллаур, председатель правления Национального банка Беларуси:
Та история, ужасная история, которая случилась здесь, могла случиться и в моей родной деревне, в Белоуше Столинского района. В начале войны там тоже жителей деревни согнали в церковь, но в самый последний момент их оставили жить. И в этой церкви были мои родители, мама, отец, которым было по 10 лет. Безусловно, это оставляет след в душе. Эта та память, которая сопровождает нас по жизни.

Павел Каллаур рассказал историю своей семьи: жителей деревни согнали в церковь, но в самый последний момент их оставили жить

Цветы и слова благодарности это лишь малая часть того, что мы вместе и каждый из нас по отдельности может сделать для памяти о Великой Победе. Мы помним, чтим и никогда не забудем.

Люди в материале: Павел Каллаур

 
 
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Новости Беларуси. Торжественные мероприятия, связанные с 75-летием Великой Победы, выходят на финишную прямую, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По...
 
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